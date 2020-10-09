Sadakatsiz dizisi erken final yapacak mı? Reyting sonuçları beklenildiği gibi geldi mi?

Sadakatsiz Dizisini Nasıl Buldunuz?

Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını Med Yapım ve Mednova üstlenirken. Yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt bulunmaktadır. Sadakatsiz dizisinin senaryo koltuğunda ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk bulunmaktadır. Sadakatsiz dizisinin türü dram ve psikolojik, gerilim olmatadır. Doctor Foster dizisinden ilham almıştır. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu olarak ise Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen karşımıza çıkmaktadır.

Sadakatsiz Dizisi Konusu

Doktor olan Asya eşi Volkan ve oğlu Ali ile huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamaktadır. Asya mesleğinde ki kariyerinden vazgeçip eşi Volkan ile evlenerek Tekirdağ’a yerleşmiştir. Tekirdağ’da eşinin arkadaşları ile içli dışlı olmuşlardır. Sadakatsiz dizisin de Asya çevresindekilere güvenirken eşinden şüphe eder ve kendisini aldattığını düşünür. Araştırma yapar ve kocasının derin ile ilişkisi olduğunu anlar. Bu durumdan haberdar olan Asya ise kocası ve Derin’e unutamayacakları bir ders vermek ister.

Dizinin teması bundan ibarettir. Konu bakımdan aile içinde çocuklarla birlikte izlenilecek bir dizi olduğunu pek düşünmüyoruz. Her ne kadar oyuncu kadrosu mükemmel olsa da konusu bakımından dizinin fazla izlenmeyeceği yönünde düşünmekteyiz.

Sadakatsiz Dizisi Tutuldu Mu Reytingleri Nasıl?

Dizinin reyting sonuçlarını etkileyecek en büyük etken dizinin konusu, bu durumda oyuncular her ne kadar tecrübeli olsa da kötü yönde etkileyeceğini düşünüyoruz.