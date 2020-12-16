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Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in yer aldığı diziler

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in yer aldığı diziler haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in yer aldığı diziler konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Aralık 16 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in yer aldığı diziler
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 16.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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