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Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merak edilen Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 30.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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