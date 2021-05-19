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Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı!

Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı! ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli yazımızda Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner'in hayatı!
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56

Son Güncelleme: 19.05.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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