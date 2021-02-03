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Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner nerelidir?

Şubat 3 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner nerelidir? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner nerelidir? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:33
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner nerelidir?
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 03.02.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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