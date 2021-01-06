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Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gündemi bir süredir meşgul eden Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 06.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 06.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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