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Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 09.12.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir?
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 09.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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