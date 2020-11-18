İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması:...

Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Sena Altuner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

18 Kasım 2020 Çarşamba gününün önemli manşetlerinden Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Sena Altuner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Sena Altuner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Sena Altuner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?


Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 18.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin hayatı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizi oyuncusu Emine kimdir? Naz Göktan hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisinin Peçenek Kızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat hikayesi!
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini kim canlandırıyor? Sezanur Sözen kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray'ın hayatı!
Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Görkem Türkeş hakkında bilgiler
Şeref Sözü dizisi Hicran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Can Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Show TV Şeref Sözü dizisi konusu ve çekim yeri
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Gerçek adı ne? Teoman Kumbaracıbaşı oynadığı diziler
ATV Büyük Selçuklu dizisi Flatyos karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Wonder Woman 1984 ne zaman vizyona girecek? Wonder Woman 1984 filminin fragmanı yayınlandı!
Gıda ve erzak yardımı nasıl alınır? Gıda ve erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekli evraklar
A101 markette gelecek hafta 27 Şubat – 5 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu
Bakıcı sigortası nedir? Bebek bakıcısı sigortası nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Enes Batur youtube içeriklerini çalıyor mu? Pewdiepie hesabından yeni iddia!
Kuruluş Osman dizisindeki Cerkutay karakteri Kimdir? Çağrı Şensoy dizideki rolü ve hayatı
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın hayat hikayesi!
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.