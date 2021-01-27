İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 27.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de iki yıllık bir zaman geçişi yaşanmıştı. Bu olay ardından diziye birçok yeni isim katıldı. Bu isimlerden biri de Derin Güçlü karakterinin erkek kardeşini canlandıracak olan Demir Güçlü oldu. Asıl adı Doğan Can Sarıkaya olan genç oyuncu Demir karakterine can veren isim oldu.

Doğan Can Sarıkaya

İstanbul’da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya 17 yaşındadır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır. Dizi sektörüne ise Küçük Ağa diziyle atılan oyuncu bu diziden sonra da Yeter dizisinde Kaan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Ardından Çukur dizisiyle Acar karakterini üstlenen oyuncu bu dizide dikkatleri üstüne çekmişti. Ardından da Tek Yürek dizisiyle başarıyı yakalamıştır. Son olarak da Sadakatsiz dizisine katılmıştır.

Sadakatsiz Demir Karakteri

Sadakatsiz dizisinin Gönül ve Haluk’un göz bebekleri olan evin küçük çocuğu Demir, şımarık yetiştirilmiş bir çocuktur. Zeki bir çocuk olmasına rağmen şımarık yetiştirildiği için derslerinde başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır. Demir, eniştesi olan Volkan’ı oğlu Ali’yi hiç sevmemektedir. Ali’yi kendine rakip olarak gören Demir onun üstüne oynar, yalan söyleyerek.



Son Güncelleme: 27.01.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoğanCanSarıkayaSadakatsizDemirCansuDereSadakatsizKanalD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Sadakatsiz dizisindeki Fırat karakteri kimdir? Mehmet Çelik nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Meltem Baytok nerelidir?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
Elliot Page ve eşi Emma Portner boşanma kararı aldı!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü'nün hayatı!
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal D Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncuları
Zümrüdüanka dizisi Rüstem’i kim canlandırıyor? Serhat Özcan'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisine katılan Sebahat Kumaş kimdir? Saniye karakteri kimdir?
17 Mayıs Cuma 2019 Reyting Sonuçları: Hercai, Fatih Portakal, Arka Sokaklar Yarışı Kazananı Belli Oldu
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam sonrası tam öğrenci ve sosyal sınıf için taşıma ücretleri belli oldu! İstanbul Kart Mavi Kart ücretleri taşıma bedelleri ve duraklara göre Metrobüs ücret tarifeleri bilet fiyatları
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Kanal D Sağlıklı Pazarlar programının sunucusu kimdir ? Doktor C. Genco Çetinkanat hakkında bilgiler
SGK ilişiksizlik belgesi nedir? İlişiksizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yaşı ve oynadığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterini Engin Öztürk canlandırıyor
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu
Kuruluş Osman Demirci Ahmet (Ahmet Yenilmez) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.