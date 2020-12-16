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Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de iki yıllık bir zaman geçişi yaşanmıştı. Bu olay ardından diziye birçok yeni isim katıldı. Bu isimlerden biri de Derin Güçlü karakterinin erkek kardeşini canlandıracak olan Demir Güçlü oldu. Asıl adı Doğan Can Sarıkaya olan genç oyuncu Demir karakterine can veren isim oldu.

Doğan Can Sarıkaya

İstanbul’da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya 17 yaşındadır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır. Dizi sektörüne ise Küçük Ağa diziyle atılan oyuncu bu diziden sonra da Yeter dizisinde Kaan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Ardından Çukur dizisiyle Acar karakterini üstlenen oyuncu bu dizide dikkatleri üstüne çekmişti. Ardından da Tek Yürek dizisiyle başarıyı yakalamıştır. Son olarak da Sadakatsiz dizisine katılmıştır.

Sadakatsiz Demir Karakteri

Sadakatsiz dizisinin Gönül ve Haluk’un göz bebekleri olan evin küçük çocuğu Demir, şımarık yetiştirilmiş bir çocuktur. Zeki bir çocuk olmasına rağmen şımarık yetiştirildiği için derslerinde başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır. Demir, eniştesi olan Volkan’ı oğlu Ali’yi hiç sevmemektedir. Ali’yi kendine rakip olarak gören Demir onun üstüne oynar, yalan söyleyerek.



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:01
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DoğanCanSarıkayaSadakatsizDemirCansuDereSadakatsizKanalD
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