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Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya hakkında bilgiler

Sadakatsiz dizisinin çocuk oyuncularından birisi olan Demir Güçlü karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği merak konusudur. Sadakatsiz'de Demir karakterine Doğan Can Sarıkaya hayat vermektedir.

20 Ocak 2021 Çarşamba 23:57
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Dizide Gönül ile Haluk Güçlü’nün oğlu ve Derin’in kardeşi olan Demir karakterini gerçekte hangi oyuncunun canlandırdığı merak ediliyor. Dizide Demir karakterini 16 yaşındaki Doğan Can Sarıkaya canlandırıyor.

Doğan Can Sarıkaya kimdir?

2004 yılında İstanbul’da doğan Doğan Can Sarıkaya, ilk olarak Küçük Ağa dizisinde rol almıştır. Pek çok reklam filminde rol alan Sarıkaya, Petito, Kinder ve Uludağ’ın reklamlarında oynamıştır. Küçük Ağa’nın yanı sıra, Yeter, Çukur ve Sadakatsiz dizilerinde de izleyici ile buluşmuştur.

Doğan Can Sarıkaya rol aldığı yapımlar:

Küçük Ağa

Yeter

Çukur

Sadakatsiz



Son Güncelleme: 20.01.2021 23:57
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDemir
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