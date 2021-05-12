İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mayıs 12 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de iki yıllık bir zaman geçişi yaşanmıştı. Bu olay ardından diziye birçok yeni isim katıldı. Bu isimlerden biri de Derin Güçlü karakterinin erkek kardeşini canlandıracak olan Demir Güçlü oldu. Asıl adı Doğan Can Sarıkaya olan genç oyuncu Demir karakterine can veren isim oldu.

Doğan Can Sarıkaya

İstanbul’da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya 17 yaşındadır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır. Dizi sektörüne ise Küçük Ağa diziyle atılan oyuncu bu diziden sonra da Yeter dizisinde Kaan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Ardından Çukur dizisiyle Acar karakterini üstlenen oyuncu bu dizide dikkatleri üstüne çekmişti. Ardından da Tek Yürek dizisiyle başarıyı yakalamıştır. Son olarak da Sadakatsiz dizisine katılmıştır.

Sadakatsiz Demir Karakteri

Sadakatsiz dizisinin Gönül ve Haluk’un göz bebekleri olan evin küçük çocuğu Demir, şımarık yetiştirilmiş bir çocuktur. Zeki bir çocuk olmasına rağmen şımarık yetiştirildiği için derslerinde başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır. Demir, eniştesi olan Volkan’ı oğlu Ali’yi hiç sevmemektedir. Ali’yi kendine rakip olarak gören Demir onun üstüne oynar, yalan söyleyerek.


Son Güncelleme: 12.05.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoğanCanSarıkayaSadakatsizDemirCansuDereSadakatsizKanalD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?
Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Canlı izle Rennes Paris Saint Germain Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rennes - PSG maçı Selçuk Sports Netspor izle
Son Yaz bu akşam neden yok? 7 Mayıs 2021 Son Yaz var mı, yeni bölüm ne zaman?
Kolombiya'da neler oluyor?
Star TV canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
Bim 13 Mayıs 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı ve yorumu
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.