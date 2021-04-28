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Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 28 Nisan günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:01
Sadakatsiz dizisi Demir karakteri kimdir? Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve yer aldığı diziler
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Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de iki yıllık bir zaman geçişi yaşanmıştı. Bu olay ardından diziye birçok yeni isim katıldı. Bu isimlerden biri de Derin Güçlü karakterinin erkek kardeşini canlandıracak olan Demir Güçlü oldu. Asıl adı Doğan Can Sarıkaya olan genç oyuncu Demir karakterine can veren isim oldu.

Doğan Can Sarıkaya

İstanbul’da dünyaya gelen 2004 doğumlu Doğan Can Sarıkaya 17 yaşındadır. Oyunculuk mesleğine küçük yaşlarda başlayan başarılı oyuncu ilk Uludağ Limonata ve Kinder Sürpriz reklamlarında oynamıştır. Dizi sektörüne ise Küçük Ağa diziyle atılan oyuncu bu diziden sonra da Yeter dizisinde Kaan karakteriyle karşımıza çıkmıştır. Ardından Çukur dizisiyle Acar karakterini üstlenen oyuncu bu dizide dikkatleri üstüne çekmişti. Ardından da Tek Yürek dizisiyle başarıyı yakalamıştır. Son olarak da Sadakatsiz dizisine katılmıştır.

Sadakatsiz Demir Karakteri

Sadakatsiz dizisinin Gönül ve Haluk’un göz bebekleri olan evin küçük çocuğu Demir, şımarık yetiştirilmiş bir çocuktur. Zeki bir çocuk olmasına rağmen şımarık yetiştirildiği için derslerinde başarısız olmuş hatta okuldan atılmıştır. Demir, eniştesi olan Volkan’ı oğlu Ali’yi hiç sevmemektedir. Ali’yi kendine rakip olarak gören Demir onun üstüne oynar, yalan söyleyerek.




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:01
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DoğanCanSarıkayaSadakatsizDemirCansuDereSadakatsizKanalD
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