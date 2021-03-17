İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Sadakatsiz dizisi Cavidan’ı kim canlandırıyor? Meltem Baytok'un biyografisi

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Sadakatsiz dizisi Cavidan’ı kim canlandırıyor? Meltem Baytok'un biyografisi haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 17-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz dizisi Cavidan’ı kim canlandırıyor? Meltem Baytok'un biyografisi
Takip Et:

Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir? Meltem Baytok Kim?

Reytingleriyle zirvelerde olan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok herkes tarafından araştırılıyor. Son günlerin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını yapan şirket Med yapımdır. Dizinin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstlenmiştir. Dizinin yapımcıları ise Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan’dır.  Sadakatsiz dizisinin senaryosunu kaleme alan isimler ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’tur. Dizinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşmaktadır. İngiliz yapımı olan Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakteri ise herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir?

Cavidan Gönül Güçlü’nün arkadaşıdır. Aynı denekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin’e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan’dan hiç hoşlanmaz. Cavidan, Derin ile Asya’nın arasında ki olayda Asya’yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya’yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan’a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir.

Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok’tur. Herkes Meltem Baytok’un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Meltem Baktok Kimdir?

Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır. Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır.

Meltem Baytok Hangi Dizilerde Oynadı?

 Herkes oyuncunun Sadakatsiz dizisinden önce hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Meltem Baytok’un oynadığı diziler ise aşağıdadır.

  • Unutma Beni
  • Deniz Yıldızı
  • Aşkların En Güzeli
  • Hekimoğlu
  • Sadakatsiz

Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok’tur.

Herkes Meltem Baytok’un sevgilisinin olup oladığını merak ediyor ancak oyuncu özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 17.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz Dizisi OyuncularıKanal DDiziSadakatsizSadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Emanet 139. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 18 Mart Perşembe Kanal 7
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 42. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 17 Mart Çarşamba günü kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 663. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu
Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda All Star 17 Mart Çarşamba puan durumu

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Çelik nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Cavidan’ı kim canlandırıyor? Meltem Baytok'un biyografisi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü kimdir?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı (Emir Tarık Tekin) kimdir?
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin yer aldığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman dizisinin Peçenek Kızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat hikayesi!
2021 yılı final yapacak diziler hangileri? 3 dizi belli oldu
Twitter Memphis yazanlar neden engelleniyor? Memphis Depay kimdir?
18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?
Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle
Sadi (Erkan Petekkaya) Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor mu?
Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisinin Geyhatu'su Maruf Otajonov'un hayat hikayesi!
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.