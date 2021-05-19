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Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Gerçek adı ne? Meltem Baytok oynadığı diziler

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Gerçek adı ne? Meltem Baytok oynadığı diziler ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 19 Mayıs 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Gerçek adı ne? Meltem Baytok oynadığı diziler
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Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir? Meltem Baytok Kim?

Reytingleriyle zirvelerde olan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok herkes tarafından araştırılıyor. Son günlerin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını yapan şirket Med yapımdır. Dizinin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstlenmiştir. Dizinin yapımcıları ise Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan’dır.  Sadakatsiz dizisinin senaryosunu kaleme alan isimler ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’tur. Dizinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşmaktadır. İngiliz yapımı olan Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakteri ise herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir?

Cavidan Gönül Güçlü’nün arkadaşıdır. Aynı denekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin’e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan’dan hiç hoşlanmaz. Cavidan, Derin ile Asya’nın arasında ki olayda Asya’yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya’yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan’a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir.

Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok’tur. Herkes Meltem Baytok’un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Meltem Baktok Kimdir?

Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır. Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır.

Meltem Baytok Hangi Dizilerde Oynadı?

 Herkes oyuncunun Sadakatsiz dizisinden önce hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Meltem Baytok’un oynadığı diziler ise aşağıdadır.

  • Unutma Beni
  • Deniz Yıldızı
  • Aşkların En Güzeli
  • Hekimoğlu
  • Sadakatsiz

Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok’tur.

Herkes Meltem Baytok’un sevgilisinin olup oladığını merak ediyor ancak oyuncu özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Son Güncelleme: 19.05.2021 20:00
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