İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Sadakatsiz dizisi Cavidan karakteri kimdir? Meltem Baytok kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Sadakatsiz dizisi Cavidan karakteri kimdir? Meltem Baytok kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 26 Mayıs Çarşamba 20:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz dizisi Cavidan karakteri kimdir? Meltem Baytok kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir? Meltem Baytok Kim?

Reytingleriyle zirvelerde olan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok herkes tarafından araştırılıyor. Son günlerin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını yapan şirket Med yapımdır. Dizinin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstlenmiştir. Dizinin yapımcıları ise Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan’dır.  Sadakatsiz dizisinin senaryosunu kaleme alan isimler ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’tur. Dizinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşmaktadır. İngiliz yapımı olan Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakteri ise herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir?

Cavidan Gönül Güçlü’nün arkadaşıdır. Aynı denekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin’e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan’dan hiç hoşlanmaz. Cavidan, Derin ile Asya’nın arasında ki olayda Asya’yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya’yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan’a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir.

Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok’tur. Herkes Meltem Baytok’un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Meltem Baktok Kimdir?

Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır. Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır.

Meltem Baytok Hangi Dizilerde Oynadı?

 Herkes oyuncunun Sadakatsiz dizisinden önce hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Meltem Baytok’un oynadığı diziler ise aşağıdadır.

  • Unutma Beni
  • Deniz Yıldızı
  • Aşkların En Güzeli
  • Hekimoğlu
  • Sadakatsiz

Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok’tur.

Herkes Meltem Baytok’un sevgilisinin olup oladığını merak ediyor ancak oyuncu özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz Dizisi OyuncularıKanal DDiziSadakatsizSadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Cavidan karakteri kimdir? Meltem Baytok kimdir, nereli, kaç yaşında?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Kaan Altay Köprülü kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini kim canlandırıyor? Emir Tarık Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizi çekim yeri ve mekanları
Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Yenilmez kimdir?
Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteri kimdir? Cansu Dere nereli, yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Emine karakteri kimdir? Naz Göktan nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
26 Mayıs 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş yer aldığı dizi ve film yapımları
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 39. yeni bölümde neler olacak?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman Aya Nikola karakteri kimdir? Erkan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisinin Çömlekçi İdris'i Bahtiyar Engin'in hayat hikayesi!
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in hayat hikayesi!
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen’in yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.