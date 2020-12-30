İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:18
Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine topladı. Dizide Bahar karakterini canlandıran oyuncu performansıyla öne çıkan isimlerden oldu.

Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterini Yeliz Kıvancı canlandırmaktadır. Yeliz Kıvancı 28 Şubat 1987 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Beykent Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra sektöre atılmıştır.

Dizide Bahar Tekirdağ’da doğmuş ve 30’lu yaşlarda bir kadındır. Bahar yine Tekirdağ’da eğitimini tamamlamıştır. Bahar’ın Tekirdağ’daki küçük yaşamı onun içten içe istemediği bir yaşamdır. Ancak Bahar Tekirdağ’da doğup burada yaşamak zorunda kalmıştır.

Dizide Mert ile severek evlenen Bahar, çocuklarının olmaması sonucunda evliliğinde büyük sorunlar oluşmaya başlamıştır. Bahar’ın komşusu Mert ve Asya’nın evliliklerini kıskanan Bahar bu durumu net şekilde hissettirmektedir.

Yeliz Kuvancı kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kıvancı, ilk kez Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle ekranlarda yer almıştır. Güzel oyuncu daha sonra Seni Bana Yazmışlar adli dizide yer aldı. Güzel oyuncu buradaki çıkışının ardından birçok dizi ve filmde yer almıştır. Kıvancı’nın yer aldığı diziler şu şekilde;

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe)

2020- Sadakatsiz (Bahar)



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Gerçek adı nedir? Doğukan Güngör nereli, yaşı kaç?
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Kaan karakteri kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Efe karakteri kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisindeki Çömlekçi İdris karakteri kimdir? Bahtiyar Engin nereli, yaşı kaç?
E-Devlet üzerinden emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? Promosyon için banka değişikliği işlemleri
GTA 5 2020 sistem gereksinimleri
23 Haziran İstanbul Seçimleri İçin 4 Anket Sonucu Açıklandı! Son Anket Sonuçları Ne Diyor?
İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı işçi alımı ilanları listesi
Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisinden ilk kareler yayınlandı
Kefaret dizisindeki Başkomiser Sinan karakteri kimdir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?
Doğu ekspresi başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri başladı mı? Tren seferleri ne zaman başlayacak?
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Gerçek adı nedir? Pelin Abay nereli, yaşı kaç?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.