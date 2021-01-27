İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:32
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Sadakatsiz Dizi dizisindeki Asya karakteri başarılı ve işinde çok iyi bir doktor. Dizide Caner Sindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri ile evli olan Asya'nın Ali adında bir çocuğu var. Uzun ve mutlu evlilikleri, Asya'nın kocası Volkan'ın fularında uzun sarı saçları bulmasıyla hayatlarını değiştirecek. İlk bölüm fragmanında Asya ve eşi iş yemeği için eve gidiyor. Katıldıkları ailenin kızları ile kocası arasındaki ilişkiyi bilen Asya, birkaç yudum içkinin ardından akşam yemeğinde eşi Volkan ile ilişkisini sürdürdüğünü açıkça söylüyor. Hatta bir bebek beklediklerini söyleyerek masadan kalkıyor.

Sadakatsiz dizisi, Medyapım ve Mednova ortak yapımıdır. Gösteriyi yöneten isim Neslihan Yeşilyurt'tur. Dizinin senaryosundaysa Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk yer almaktadır.

Sadakatsiz Dizisi Asya Gerçek Adı? 

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Cansu Dere’dir. 14 Ekim 1980 yılında Başkentimiz olan Ankara'da doğmuştur. İzmir Üniversite öncesi eğitimlerini bitiren oyuncumuz daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde eğitim almıştır. 

Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3’üncüsü seçilerek mankenlik ve daha sonrasında oyunculuk yapmıştır. Sadakatsiz dizisi Asya rolüyle ekranlarda olan Cansu Dere, 1.76 boyun ve 50 kg’dır. Terazi burcu olan oyuncumuz birden fazla dizi ve filmlerde yer almıştır.

Sadakatsiz Dizisi Asya Kıyafet ve Elbiseleri 

Diziye Asya karakteriyle katılan Cansu Dere, birbirinden şık ve çekici kıyafet ve elbiselerle dizide boy gösterecek. İlk bölüm fragmanından da açıkça görüleceği üzere dizinin giyim yöneticisi Onur Becerik modaya uygun tasarımlar ve giysiler seçecek.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AsyaSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka Behram karakterini kim canlandırıyor? Menderes Samancılar kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterini Naz Göktan canlandırıyor
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 27 Ocak 2021 Çarşamba bankaların güncel faiz oranları
27 Ocak 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Ocak 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Kanal D Sadakatsiz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı!
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Bugün hangi diziler var 11 Ocak 2021 Pazartesi TV yayın akışları nasıl?
İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman sonuçlanır?
Alışveriş merkezlerindeki kafe ve restoranlar kapalı mı olacak? AVM’lerde bulunan cafe ve restoranlarda servise dahil mi?
Fulbright bursu naşvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021
Benim Tatlı Yalanım Saniye Doğan kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı İnandık hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan doğum tarihi
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yaşı ve oynadığı diziler
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Gerçek adı ne? Olcay Yusufoğlu oynadığı diziler
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.