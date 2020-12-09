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Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin yer aldığı diziler

Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin yer aldığı diziler haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin yer aldığı diziler ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin yer aldığı diziler
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Sadakatsiz Dizi dizisindeki Asya karakteri başarılı ve işinde çok iyi bir doktor. Dizide Caner Sindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri ile evli olan Asya'nın Ali adında bir çocuğu var. Uzun ve mutlu evlilikleri, Asya'nın kocası Volkan'ın fularında uzun sarı saçları bulmasıyla hayatlarını değiştirecek. İlk bölüm fragmanında Asya ve eşi iş yemeği için eve gidiyor. Katıldıkları ailenin kızları ile kocası arasındaki ilişkiyi bilen Asya, birkaç yudum içkinin ardından akşam yemeğinde eşi Volkan ile ilişkisini sürdürdüğünü açıkça söylüyor. Hatta bir bebek beklediklerini söyleyerek masadan kalkıyor.

Sadakatsiz dizisi, Medyapım ve Mednova ortak yapımıdır. Gösteriyi yöneten isim Neslihan Yeşilyurt'tur. Dizinin senaryosundaysa Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk yer almaktadır.

Sadakatsiz Dizisi Asya Gerçek Adı? 

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Cansu Dere’dir. 14 Ekim 1980 yılında Başkentimiz olan Ankara'da doğmuştur. İzmir Üniversite öncesi eğitimlerini bitiren oyuncumuz daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde eğitim almıştır. 

Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3’üncüsü seçilerek mankenlik ve daha sonrasında oyunculuk yapmıştır. Sadakatsiz dizisi Asya rolüyle ekranlarda olan Cansu Dere, 1.76 boyun ve 50 kg’dır. Terazi burcu olan oyuncumuz birden fazla dizi ve filmlerde yer almıştır.

Sadakatsiz Dizisi Asya Kıyafet ve Elbiseleri 

Diziye Asya karakteriyle katılan Cansu Dere, birbirinden şık ve çekici kıyafet ve elbiselerle dizide boy gösterecek. İlk bölüm fragmanından da açıkça görüleceği üzere dizinin giyim yöneticisi Onur Becerik modaya uygun tasarımlar ve giysiler seçecek.



Son Güncelleme: 09.12.2020 19:32
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AsyaSadakatsiz
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