İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Nisan 28 Çarşamba tarihli haberimizde Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 19:32
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Sadakatsiz Dizi dizisindeki Asya karakteri başarılı ve işinde çok iyi bir doktor. Dizide Caner Sindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri ile evli olan Asya'nın Ali adında bir çocuğu var. Uzun ve mutlu evlilikleri, Asya'nın kocası Volkan'ın fularında uzun sarı saçları bulmasıyla hayatlarını değiştirecek. İlk bölüm fragmanında Asya ve eşi iş yemeği için eve gidiyor. Katıldıkları ailenin kızları ile kocası arasındaki ilişkiyi bilen Asya, birkaç yudum içkinin ardından akşam yemeğinde eşi Volkan ile ilişkisini sürdürdüğünü açıkça söylüyor. Hatta bir bebek beklediklerini söyleyerek masadan kalkıyor.

Sadakatsiz dizisi, Medyapım ve Mednova ortak yapımıdır. Gösteriyi yöneten isim Neslihan Yeşilyurt'tur. Dizinin senaryosundaysa Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk yer almaktadır.

Sadakatsiz Dizisi Asya Gerçek Adı? 

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Cansu Dere’dir. 14 Ekim 1980 yılında Başkentimiz olan Ankara'da doğmuştur. İzmir Üniversite öncesi eğitimlerini bitiren oyuncumuz daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde eğitim almıştır. 

Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3’üncüsü seçilerek mankenlik ve daha sonrasında oyunculuk yapmıştır. Sadakatsiz dizisi Asya rolüyle ekranlarda olan Cansu Dere, 1.76 boyun ve 50 kg’dır. Terazi burcu olan oyuncumuz birden fazla dizi ve filmlerde yer almıştır.

Sadakatsiz Dizisi Asya Kıyafet ve Elbiseleri 

Diziye Asya karakteriyle katılan Cansu Dere, birbirinden şık ve çekici kıyafet ve elbiselerle dizide boy gösterecek. İlk bölüm fragmanından da açıkça görüleceği üzere dizinin giyim yöneticisi Onur Becerik modaya uygun tasarımlar ve giysiler seçecek.




Son Güncelleme: 28.04.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AsyaSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları
Netflix Sexify dizisi konusu ve oyuncuları
Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem
Kağıt Ev Erdal Beşikçioğlu ve Tuvana Türkay öpüşme sahnesi ile sosyal medyada gündem
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 168. bölüm izle 28 Nisan Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi
Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Emine'si Naz Göktan'ın hayat hikayesi!
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
28 Nisan 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisine katılan Sezanur Sözen kimdir? Eftalya karakteri kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisinde Aydoğdu karakterini Fatih Ayhan canlandırıyor
Emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? Geriye dönük ödenmiş vergiler nasıl geri alınır?
Bekar olmanın yararları ve pozitif yanları 2021
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı
Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Emekli ikramiye ödeme tarih belli oldu mu?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmazın hayatı!
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen’in yer aldığı diziler
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini kim canlandırıyor? Olcay Yusufoğlu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri kimdir?
HBO Max Game of Thrones devam dizisi House of the Dragon oyuncu kadrosu belli oldu
ATV yeni dizisi Kuruluş Osman dizi oyuncuları ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.