Sadakatsiz dizisi Asya Günalan kim? Bennu Yıldırımlar kim, hangi dizilerde oynadı?

Sadakatsiz dizisine son olarak katılan Asya Günalan karakteri diziye damga vurdu. Peki, Sadakatsiz Asya Günalan kim? Sadakatsiz dizisi Asya karakteri ve Bennu Yıldırımlar’a dair detaylar haberimizin devamında…

Sadakatsiz dizisi Asya Günalan kim?

Bennu Yıldırımlar tarafından canlandırılan Asya Günalan karakteri; Cansu Dere tarafından canlandırılan Asya karakterinin babasının eski sevgilisi. Dizide, Asya karakteri kendisine anlatılacaklardan sonra Volkan ve Derin’le yaşadıkları olayları anımsayacak.

Bennu Yıldırımlar kim?

Diziye yeni dahil olan Asya Günalan karakteri, kendisini şöyle ifade ediyor, “Buraya sana kendi gerçeklerimi anlatmaya geldim. Baban ve ben nişanlıydık. Mutluyduk da ama sonra baban bir hata yaptı. Aldattı beni. Annenle... Sen doğduktan sonra babanla görüşmemek için direndim. Ama hep bana geldi, bana sevdiğini, bensiz yapamadığını, bensiz mutsuz olduğunu, mutlu olamayacağını hep anlatıp durdu. Sizin hayatınıza yayılmıştı bu mutsuzluk. Ama annen bunu böyle görmeyi reddediyordu. Annenle babanın arasında simsiyah bir gölgeydim. Şimdi karşındayım, senin için çok zor biliyorum. Ben buradayım. Beni affedene kadar da burada kalacağım.”

Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar 22 Kasım 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi’nde almıştır. 1990 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Sonrasında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’te drama konusunda eğitim görmüştür.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda kadrolu olarak oyunculuk yapan Bennu Yıldırımlar, Shakespeare’a ait “12.Gece” isimli oyunda Olivia karakteri ile uzun zamandır tiyatroda sahne alıyor.

Umutsuz Ev Kadınları, Yaprak Dökümü ve Kadın gibi dizilerin kadrosunda yer alan oyuncu, seneler öncesinde bir röportajında, "Öyle yırtıcı, tutkulu aşklar yaşamadım. Böyle şeyleri pek de tehlikeli bulurum. Çünkü gelip geçicidir. Aşk için hiç ölüp bittiğimi bilmem mesela. Sanırım kendimi çok sevdiğim için. Tabii erkeklerden falan nefret ediyor da değilim." Demişti.