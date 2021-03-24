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Sadakatsiz Derin'in ellerine ne oldu, elleri neden kırmızı?

Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen’in elleri gündem oldu! Sosyal medya üzerinde paylaştığı fotoğrafta elinin renginin kırmızı oluşu dikkat çeken Melis Sezen gündem oldu. Oyuncunun bir sağlık probleminin olup olmadığı merak konusu oldu.

24 Mart 2021 Çarşamba 20:11
Sadakatsiz Derin'in ellerine ne oldu, elleri neden kırmızı?
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Kanal D’nin en çok izlenilen dizilerinden Sadakatsiz’de başrol oyunculuğu yapmakta olan Melis Sezen tekrar gündemde. Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncunun ellerinin zaman zaman kırmızı oluşu hayranların gözünden kaçmadı. Bazı sahnelerde elleri kırmızı gözüken oyuncunun bir hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu.

24 yaşında olan ve Koç Üniversitesi’nde okumakta olan başrol oyuncusunun bir hastalığının olmadığı, ellerinin renk değiştirişinin soğuk ortamdan sıcak ortama geçişinden kaynaklandığı. Sosyal medya gündeminde iddia edilenlerin aksine oyuncunun bir sağlık problemi bulunmamakta.



Son Güncelleme: 24.03.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizMelis SezenKanal DDerin
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