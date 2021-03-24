Sadakatsiz Derin'in ellerine ne oldu, elleri neden kırmızı?

’nin en çok izlenilen dizilerinden’de başrol oyunculuğu yapmakta olantekrar gündemde. Sadakatsiz dizisindekarakterini canlandıran ünlü oyuncunun ellerinin zaman zaman kırmızı oluşu hayranların gözünden kaçmadı. Bazı sahnelerde elleri kırmızı gözüken oyuncunun bir hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu.

24 yaşında olan ve Koç Üniversitesi’nde okumakta olan başrol oyuncusunun bir hastalığının olmadığı, ellerinin renk değiştirişinin soğuk ortamdan sıcak ortama geçişinden kaynaklandığı. Sosyal medya gündeminde iddia edilenlerin aksine oyuncunun bir sağlık problemi bulunmamakta.