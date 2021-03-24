Sadakatsiz Derin'in ellerine ne oldu, elleri neden kırmızı?

24 Mart 2021 Çarşamba 20:11
Kanal D
’nin en çok izlenilen dizilerinden Sadakatsiz
’de başrol oyunculuğu yapmakta olan Melis Sezen
tekrar gündemde. Sadakatsiz dizisinde Derin
karakterini canlandıran ünlü oyuncunun ellerinin zaman zaman kırmızı oluşu hayranların gözünden kaçmadı. Bazı sahnelerde elleri kırmızı gözüken oyuncunun bir hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu.
24 yaşında olan ve Koç Üniversitesi’nde okumakta olan başrol oyuncusunun bir hastalığının olmadığı, ellerinin renk değiştirişinin soğuk ortamdan sıcak ortama geçişinden kaynaklandığı. Sosyal medya gündeminde iddia edilenlerin aksine oyuncunun bir sağlık problemi bulunmamakta.
Son Güncelleme: 24.03.2021 20:11
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