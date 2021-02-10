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Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri hakkında tüm yeni gelişmeleri 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:31
Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 10.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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