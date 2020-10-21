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Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran oyuncumuzun kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir?

21 Ekim 2020 Çarşamba 23:07
Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?


Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56


Son Güncelleme: 21.10.2020 23:07
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
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