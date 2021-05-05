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Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:30
Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül karakterini kim canlandırıyor? Gözde Sena Altuner kimdir?
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesinin kim olduğu merak edilmektedir.

Sadakatsiz Dizisi Derin’in Annesi Kimdir?

Gözde Seda Altuner, 6 Haziran 1982'de İstanbul'da doğdu. Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bu başarılı oyuncu ilk olarak 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisiyle ekran önüne çıktı. Bugüne kadar birçok film ve dizi projesinde rol aldı. "Cast-ı Olan mı Var" adlı kısa filmin senaristi ve filmde oynadı. Eşref Saati, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Celal ile Ceren, Avlu ve Paramparça gibi popüler projelerde rol almıştır.

Gönül Hanım Gözde Seda Altuner Kaç Yaşında

  • Doğum Tarihi: 6 Haziran 1982
  • Doğum Yeri: İstanbul
  • Yaşı: 38
  • Burç: İkizler
  • Boy: 166
  • Kilo: 56



Son Güncelleme: 05.05.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsiz
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