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Sadakatsiz Derin ölecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman ile birlikte Derin’in ölüp ölmeyeceği merak edildi. Peki Sadakatsiz Derin ölecek mi? detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 03:12
Sadakatsiz Derin ölecek mi?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 27. bölümü dizi oyuncularının koronavirüs yakalanması sonucunda sete ara verilmiş bir türlü yayınlanamamıştı. Ama Sadakatsiz dizisini 27. bölümü 28 Nisan günü yayınlanacaktır. 27. Bölümün yayınlanan fragman ile birlikte Derin’in ölüp ölmeyeceği ise merak edildi. 

Sadakatsiz 27.bölümüne neler olacak?

Geçen bölümlerde kaçırılan Derin’ ne olduğu anlaşılamamıştı ama Derin ile beraber Asya’da kaçırıldı. 27.bölüm fragmanında ise baygın olan Asya uyanır ve uyanır uyanmaz da durumu fark ederek kurtulmaya çalışır. Fragmanda Asya’nın elleri bağlı değildir ve uyanınca Derin’i çözüyor ve kendilerini kaçıran kişinin bir akıl hastası olduğunu söylüyor. Asya ve Derin kurtulmak için yol ararken en sonunda Asya sandalyeyi alıp cama vuruyor ve camı kırıyor. Ama tam kaçacakları zaman onları kaçıran kişi içeri girer ve Derin ve Asya’yı tam kaçacağı zaman durdurur ama Derin silahın tam karşısında hedef olarak durmaktadır. Derin’in silah karşısında hedef olarak kalması ise akıllara Derin ölecek mi sorusu takıldı. 

Derin Ölecek mi?

Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi Derin karakteri ölüyor ve diziye veda ediyor. Doctor Foster dizisinde göre Derin karakteri ölürken, Sadakatsiz dizisinde ise Derin’in ölüp ölmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.





Son Güncelleme: 26.04.2021 03:12
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDerinKanal D
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