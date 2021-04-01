Sadakatsiz Derin öldü mü?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona damga vuran dizilerden bir tanesi olan Sadakatsiz’in başrol oyuncularından birisi olan Derin’in son bölümde yaşadıkları sonrasında diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Yeni bölüm fragmanında yerde hareketsiz yatan Derin’in ölüp ölmediği de araştırılanlar arasında yerini aldı.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı

Her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 24. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Sadakatsiz 23. Bölüm özeti

Volkan’ın boşanmak istemesi Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Kimsenin beklemediği bu haber karşısında herkes çok şaşırır. Asya uzun zamandır oynanan oyunları bozmak isterken karara sinirlenen Derin gözünü karartır.

Sadakatsiz yeni bölüm 2. fragman