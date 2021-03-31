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Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?

Cansu Dere ile Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizi Sadakatsiz'de Melis Sezen'in diziden ayrılık haberine dair yorumlar yapıldı. Sadakatsiz'de Melis Sezen diziden ayrılacak mı? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

31 Mart 2021 Çarşamba 20:28
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
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Melis Sezen, Cnsu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı dizi Sadakatsiz'de intikam dolu sahneler dikkat çekti. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağı haberini duyunca sinirden çıldırdı. Volkan'ın boşanma kararını öğrenen Derin, kontrolden çıktı. Asya, Volkan'ın kendisine yalvardığı görüntülerden sonra üzerine oynandığını gördü ve sosyal medyada da bu durumun yayılmasının ardından ne yapacağını bilemedi.

Final bölümünde de Asya'nın evine gelen Volkan " Seni seviyorum" dedi ve itiraf etti. Ancak Derin o sırada Volkan'ı aradı ve hemen gelmesini söyleyerek onda yardım istedi.

Derin'in çığlıklarını duyan Volkan ise Asya'yla eve gitti. Ancak eve geldiklerinde Derin ortalıkta yoktu. Evin darmadağın olduğunu ve kızıyla Derin'in evde olmadığını görünce Volkan şok oldu.

Sadakatsiz dizisinde haftalar önce Derin'in cinayete kurban gideceğine dair görüntüler paylaşılmıştı. Bu iddialar, Derin'in Sadakasiz dizisinde ayrılacağı yönünde yorumlandı.

Melis Sezen kimdir?

1 Ocak 197'de İstanbul, Silivri'De dünyaya gelen oyuncu, liseyi Selimpaşa Atatürk Anadolu lisesinde okudu. Babası Anavut, Makedonya göçmeni, anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmeni olan oyuncunun kardeşi de ticaret ile uğraşıyor.

Güzel oyuncu vermiş olduğu bir röportajda tiyatroya başlamasında ailesinin destek olduğunu ve annesinin oyunculukla olan ilgisini görünce kendisini Müjdat Geze Sanat Merkezi'ne yazdırdığından bahsetti. Güzel oyuncu 12 yaşından itibaren drama eğitimi alırken, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl süresince tiyatro eğitimi aldı.

Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatro'sunda Cümbüş-ü Hospital isimli oyunda oynarken eğitimine de devam etti. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nü bitiren oyuncu, 2016-2017 senelerinde Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

2017-2018 senelerinde Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandıran Melis Sezen, 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle girdi. Oynadığı ilk Dünya Hali ve ardından Tilki Yuvası oldu. Ardından güzel oyuncu bağımsız filmlerden sonra Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek yaşamını konu edinen Bizim İçin Şampiyon filminde rol aldı.

2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakterine hayat veren oyuncu, daha sonra Sevgili Geçmiş dizisinde başrol oldu. Deren karakterini canlandırdıktan sonra Melis Sezen 2019'da Mucize 2 Aşk filminde Beren rolü ile izleyenler buluştu.

Güzel oyuncu 2019 yılında IMDB Starmetre'de ilk 100 kişi arasında yer aldı. 2020 senesinde İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebusan dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk Liderliğindeki Kuva-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş dönemlerini konu alan Ya İstiklal Ya Ölüm adlı tarihi mini dizide Nazan karakterine hayat verdi.

Aynı zamanda son olarak da Kovala isimli sünema filminde oynadı. 17 Nisan 2020'de vizyona girecek olan film korona virüs nendiyle film Türkiye'de vizyona giremedi ve ertelendi.

Filmin yeni vizyon tarihi filmin sosyal medya hesaplarından açıklanmışır. Şimdilerse güzel oyuncu Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile beraber Kanal D'de Sadakatsiz dizisinde rol almaktadır.



Son Güncelleme: 31.03.2021 20:28
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MelisSezenDerin
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