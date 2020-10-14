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Sadakatsiz Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sezen nereli, yaşı kaç?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Sadakatsiz Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sezen nereli, yaşı kaç? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Sezen nereli, yaşı kaç?
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Sadakatsiz Dizisi Derin Karakteri:

7 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek ve meraklı bekleyenleri ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Derin adlı karakterini Melis Sezen canlandıracak. Güzel oyuncu 1997 yılının Ocak ayının 2’ sinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Anne tarafından Selanik baba tarafından ise Anavut’tur. Lise hayatını Selimpaşa Atatürk Anadolu lisesinde geçirmiş ve oradan mezun olmuş ardından ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlardan diplomasını almıştır. Güzel oyuncunun, oyunculuk üzerine aldığı dersler ise 12 yaşına kadar uzanmaktadır. Oyuncunun bilinen ilk performansı ise Hayat Bazen Tatlıdır(2016) yapımda Asya adlı kurgusal karakterdir. Melis Sezen’ in yer aldığı diğer projeler ise:

*Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır(2016),

*Canlandırdığı Ebru adlı karakter ile Siyah İnci(2017),


*Yasemin adlı karakter ile Leke(2019),

*Deren adlı karakter ile Sevgili Geçmiş(2019).

*Nazan adlı karakter ile Ya İstiklal Ya Ölüm(2020).

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:15
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