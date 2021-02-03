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Sadakatsiz Derin karakterini kim canlandırıyor? Melis Sezen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Sadakatsiz Derin karakterini kim canlandırıyor? Melis Sezen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Sadakatsiz Derin karakterini kim canlandırıyor? Melis Sezen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:16
Sadakatsiz Derin karakterini kim canlandırıyor? Melis Sezen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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Sadakatsiz Dizisi Derin Karakteri:

7 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek ve meraklı bekleyenleri ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Derin adlı karakterini Melis Sezen canlandıracak. Güzel oyuncu 1997 yılının Ocak ayının 2’ sinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Anne tarafından Selanik baba tarafından ise Anavut’tur. Lise hayatını Selimpaşa Atatürk Anadolu lisesinde geçirmiş ve oradan mezun olmuş ardından ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlardan diplomasını almıştır. Güzel oyuncunun, oyunculuk üzerine aldığı dersler ise 12 yaşına kadar uzanmaktadır. Oyuncunun bilinen ilk performansı ise Hayat Bazen Tatlıdır(2016) yapımda Asya adlı kurgusal karakterdir. Melis Sezen’ in yer aldığı diğer projeler ise:

*Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır(2016),

*Canlandırdığı Ebru adlı karakter ile Siyah İnci(2017),

*Yasemin adlı karakter ile Leke(2019),

*Deren adlı karakter ile Sevgili Geçmiş(2019).

*Nazan adlı karakter ile Ya İstiklal Ya Ölüm(2020).

 

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:16
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