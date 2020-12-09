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Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? konusuyla ilgili olarak 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Sadakatsiz Dizisi Derin Karakteri:

7 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek ve meraklı bekleyenleri ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Derin adlı karakterini Melis Sezen canlandıracak. Güzel oyuncu 1997 yılının Ocak ayının 2’ sinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Anne tarafından Selanik baba tarafından ise Anavut’tur. Lise hayatını Selimpaşa Atatürk Anadolu lisesinde geçirmiş ve oradan mezun olmuş ardından ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlardan diplomasını almıştır. Güzel oyuncunun, oyunculuk üzerine aldığı dersler ise 12 yaşına kadar uzanmaktadır. Oyuncunun bilinen ilk performansı ise Hayat Bazen Tatlıdır(2016) yapımda Asya adlı kurgusal karakterdir. Melis Sezen’ in yer aldığı diğer projeler ise:

*Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır(2016),

*Canlandırdığı Ebru adlı karakter ile Siyah İnci(2017),

*Yasemin adlı karakter ile Leke(2019),

*Deren adlı karakter ile Sevgili Geçmiş(2019).

*Nazan adlı karakter ile Ya İstiklal Ya Ölüm(2020).

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 19:15
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