Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sadakatsiz Dizisi Derin Karakteri:

7 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek ve meraklı bekleyenleri ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Derin adlı karakterini Melis Sezen canlandıracak. Güzel oyuncu 1997 yılının Ocak ayının 2’ sinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Anne tarafından Selanik baba tarafından ise Anavut’tur. Lise hayatını Selimpaşa Atatürk Anadolu lisesinde geçirmiş ve oradan mezun olmuş ardından ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlardan diplomasını almıştır. Güzel oyuncunun, oyunculuk üzerine aldığı dersler ise 12 yaşına kadar uzanmaktadır. Oyuncunun bilinen ilk performansı ise Hayat Bazen Tatlıdır(2016) yapımda Asya adlı kurgusal karakterdir. Melis Sezen’ in yer aldığı diğer projeler ise:

*Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır(2016),

*Canlandırdığı Ebru adlı karakter ile Siyah İnci(2017),

*Yasemin adlı karakter ile Leke(2019),

*Deren adlı karakter ile Sevgili Geçmiş(2019).

*Nazan adlı karakter ile Ya İstiklal Ya Ölüm(2020).