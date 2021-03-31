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Sadakatsiz Derin karakteri kimdir? Melis Sezen kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Sadakatsiz Derin karakteri kimdir? Melis Sezen kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 31.03.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz Derin karakteri kimdir? Melis Sezen kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Sadakatsiz Dizisi Derin Karakteri:

7 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek ve meraklı bekleyenleri ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Derin adlı karakterini Melis Sezen canlandıracak. Güzel oyuncu 1997 yılının Ocak ayının 2’ sinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. Anne tarafından Selanik baba tarafından ise Anavut’tur. Lise hayatını Selimpaşa Atatürk Anadolu lisesinde geçirmiş ve oradan mezun olmuş ardından ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlardan diplomasını almıştır. Güzel oyuncunun, oyunculuk üzerine aldığı dersler ise 12 yaşına kadar uzanmaktadır. Oyuncunun bilinen ilk performansı ise Hayat Bazen Tatlıdır(2016) yapımda Asya adlı kurgusal karakterdir. Melis Sezen’ in yer aldığı diğer projeler ise:

*Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır(2016),

*Canlandırdığı Ebru adlı karakter ile Siyah İnci(2017),

*Yasemin adlı karakter ile Leke(2019),

*Deren adlı karakter ile Sevgili Geçmiş(2019).

*Nazan adlı karakter ile Ya İstiklal Ya Ölüm(2020).

 

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 19:15
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