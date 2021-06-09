İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok hakkında bilgiler

9 Haziran 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok hakkında bilgiler haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Haziran 9 Çarşamba günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 20:00
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok hakkında bilgiler
Takip Et:

Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir? Meltem Baytok Kim?

Reytingleriyle zirvelerde olan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok herkes tarafından araştırılıyor. Son günlerin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını yapan şirket Med yapımdır. Dizinin yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstlenmiştir. Dizinin yapımcıları ise Fatih Aksoy ve Faruk Bayhan’dır.  Sadakatsiz dizisinin senaryosunu kaleme alan isimler ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’tur. Dizinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşmaktadır. İngiliz yapımı olan Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakteri ise herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Sadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri Kimdir?

Cavidan Gönül Güçlü’nün arkadaşıdır. Aynı denekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin’e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan’dan hiç hoşlanmaz. Cavidan, Derin ile Asya’nın arasında ki olayda Asya’yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya’yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan’a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir.

Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok’tur. Herkes Meltem Baytok’un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Meltem Baktok Kimdir?

Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır. Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır.

Meltem Baytok Hangi Dizilerde Oynadı?

 Herkes oyuncunun Sadakatsiz dizisinden önce hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Meltem Baytok’un oynadığı diziler ise aşağıdadır.

  • Unutma Beni
  • Deniz Yıldızı
  • Aşkların En Güzeli
  • Hekimoğlu
  • Sadakatsiz

Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok’tur.

Herkes Meltem Baytok’un sevgilisinin olup oladığını merak ediyor ancak oyuncu özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Son Güncelleme: 09.06.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz Dizisi OyuncularıKanal DDiziSadakatsizSadakatsiz Dizisi Cavidan Karakteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
StartUp konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Ada Masalı dizisi fragmanı beğenildi mi? Başrol oyuncuları arasındaki uyum nasıl?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Feel Good dizisinin konusu nedir? Feel Good oyuncu kadrosu ve yorumları
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor?
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
Ragnarok dizi konusu ve yorumları

Popüler Haberler

Sadakatsiz reyting sonuçları nasıl? Sadakatsiz izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Sadakatsiz Fırat kimdir? Mehmet Çelik yaşı, boyu, sevgilisi
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Savaş'ı Kaan Altay Köprülü'nün hayat hikayesi!
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir, nereli yaşı kaç?
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bulgur görmek görmek neye işaret eder? Rüyada bulgur görmenin anlamları ve yorumları
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine (Naz Göktan) kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı!
6 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş yaşı ve oynadığı diziler
Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi şehirde çekiliyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs çekildiği yerler ve mekanlar
Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir?
Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Öztürk nereli, yaşı kaç?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamları
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman dizisinde Aydoğdu karakterini Fatih Ayhan canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.