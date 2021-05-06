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Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 28.bölüm tek parça izle! 5 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz son bölüm

Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 28.bölüm tek parça izle! 5 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz son bölüm haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 6 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizde Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 28.bölüm tek parça izle! 5 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz son bölüm ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

06 Mayıs 2021 Perşembe 03:32
Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 28.bölüm tek parça izle! 5 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz son bölüm
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Sadakatsiz 28.bölüm izle, 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Son bölüm çok beğenilen Sadakatsiz yeni bölüm canlı yayın merakla bekleniyor.

Yeni sezonun reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarından 28.bölüm canlı yayın tek parça olarak yayınlanacak.

Sadakatsiz 28.bölüm izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Sadakatsiz 28.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Sadakatsiz 28.bölüm özet

Asya ve Derin’in bulunmasının ardından olaylar duruluyor. Ancak Asya ve Derin’in bulunması Volkan’ı başka bir çıkmaza daha sürükler. Derin yaptığı planın sonuçlarına katlanacaktır ancak Derin evliliğinden kolay kolay vazgeçmeyecektir.

Asya olanların ardından yeni kararlar alacaktır. Bu kararlar her şeyi değiştirecek. Volkan ise yaşanan olayların ardından ne yapacağını bilemez. Asya, Derin ve Volkan bir kez daha karşı karşıya kalacaktır.

Sadakatsiz son bölümde ne oldu?

Dizide son olarak Derin kaçırılmıştı. Derin’in kaçırılmasının şoku herkesin üzerindeyken şimdi de Asya kayıplara karışıyor. Asya’nın da kaçırıldığı ortaya çıktı ve işler iyiye birbirine girdi. Asya, Derin’e yardım etmek isterken karşısında Faruk’u buluyor. Faruk sinirlenir ve elindeki silahı Asya’ya zarar verdiğini sandığı Derin’e uzatır. Faruk’un tetiği çekip çekmeyeceği ise bu akşam belli olacak.

Sadakatsiz konusu ne?

Başarılı bir doktor olan Asya, kocası Volkan ve oğlu Ali ile mutlu bir evliliğe sahiptir. Ancak bu mutlu aile Volkan’ın Asya’yı aldatmasıyla son bulur. Asya Volkan’ın kendisini aldattığı fark ettikten sonra yıllardır süren mutlu ailesi ve kendisini sevdiğini sandığı kocası Volkan’ı sorgulamaktadır. Asya bugüne kadar saf ve temiz bir şekilde sürdürdüğü bu ilişkide kaybeden taraf olmamak için bir karar alır ve sert ve acımasız biri olarak hayatına devam eder. Volkan Asya ve Derin üçlüsü arasında gerilim her geçen gün artarken, Volkan Derin’i seçmiştir. Ancak Volkan zamanla bu seçimini de sorgular ve Asya’yı düşünmektedir. Volkan’ın Asya ve Derin arasında kalması işleri daha da çıkmaza sokacaktır.

Sadakatsiz oyuncuları kim?

Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. Dizide bu isimlerin yanı sıra;

Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Emir Tarık Tekin, Gözde Seda Altuner, Alp Akar, Özge Özder ve Burak Sergen gibi başarılı isimler yer almaktadır.

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ’ın Sületmanpaşa ilçesinde çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul’un yerine pandemi nedeniyle daha sakin bir yer olan Tekirdağ’da gerçekleştirilmektedir.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Dizinin 28.yeni bölümü 5 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz son bölümü bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Sadakatsiz yeni bölüm 5 Mayıs 2021 Çarşamba saat 20:00 full izle canlı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.





Son Güncelleme: 06.05.2021 03:32
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DSadakatsiz
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