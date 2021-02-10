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Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı’nın yer aldığı diziler

Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı’nın yer aldığı diziler haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Sadakatsiz Bahar kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:49
Sadakatsiz Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı’nın yer aldığı diziler
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Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine topladı. Dizide Bahar karakterini canlandıran oyuncu performansıyla öne çıkan isimlerden oldu.

Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterini Yeliz Kıvancı canlandırmaktadır. Yeliz Kıvancı 28 Şubat 1987 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Beykent Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra sektöre atılmıştır.

Dizide Bahar Tekirdağ’da doğmuş ve 30’lu yaşlarda bir kadındır. Bahar yine Tekirdağ’da eğitimini tamamlamıştır. Bahar’ın Tekirdağ’daki küçük yaşamı onun içten içe istemediği bir yaşamdır. Ancak Bahar Tekirdağ’da doğup burada yaşamak zorunda kalmıştır.

Dizide Mert ile severek evlenen Bahar, çocuklarının olmaması sonucunda evliliğinde büyük sorunlar oluşmaya başlamıştır. Bahar’ın komşusu Mert ve Asya’nın evliliklerini kıskanan Bahar bu durumu net şekilde hissettirmektedir.

Yeliz Kuvancı kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kıvancı, ilk kez Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle ekranlarda yer almıştır. Güzel oyuncu daha sonra Seni Bana Yazmışlar adli dizide yer aldı. Güzel oyuncu buradaki çıkışının ardından birçok dizi ve filmde yer almıştır. Kıvancı’nın yer aldığı diziler şu şekilde;

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe)

2020- Sadakatsiz (Bahar)



Son Güncelleme: 10.02.2021 19:49
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SadakatsizDizi
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