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Sadakatsiz Bahar karakteri kimdir? Yeliz Kuvancı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Sadakatsiz Bahar karakteri kimdir? Yeliz Kuvancı kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Sadakatsiz Bahar karakteri kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:19
Sadakatsiz Bahar karakteri kimdir? Yeliz Kuvancı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine topladı. Dizide Bahar karakterini canlandıran oyuncu performansıyla öne çıkan isimlerden oldu.

Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterini Yeliz Kıvancı canlandırmaktadır. Yeliz Kıvancı 28 Şubat 1987 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Beykent Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra sektöre atılmıştır.

Dizide Bahar Tekirdağ’da doğmuş ve 30’lu yaşlarda bir kadındır. Bahar yine Tekirdağ’da eğitimini tamamlamıştır. Bahar’ın Tekirdağ’daki küçük yaşamı onun içten içe istemediği bir yaşamdır. Ancak Bahar Tekirdağ’da doğup burada yaşamak zorunda kalmıştır.

Dizide Mert ile severek evlenen Bahar, çocuklarının olmaması sonucunda evliliğinde büyük sorunlar oluşmaya başlamıştır. Bahar’ın komşusu Mert ve Asya’nın evliliklerini kıskanan Bahar bu durumu net şekilde hissettirmektedir.

Yeliz Kuvancı kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kıvancı, ilk kez Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle ekranlarda yer almıştır. Güzel oyuncu daha sonra Seni Bana Yazmışlar adli dizide yer aldı. Güzel oyuncu buradaki çıkışının ardından birçok dizi ve filmde yer almıştır. Kıvancı’nın yer aldığı diziler şu şekilde;

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe)

2020- Sadakatsiz (Bahar)



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDizi
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