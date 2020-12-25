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Sadakatsiz Asya’ya kim saldırdı?

Kanal D'nin ilgi ile izlenen dizisi Sadakatsiz'in son bölümü ile izleyiciler merak içinde kalmışlardı. Yeni bölümün heyecanlı sahneleri izleyiciyi çok etkiledi.

25 Aralık 2020 Cuma 15:32
Sadakatsiz Asya’ya kim saldırdı?
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23 Aralık Çarşamba günü son bölümü ile ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin final sahnesinde Asya yüzü maskeli biri tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan eve girmeden önce öncelikle kamera sistemini devre dışı bırakmıştır. Ardından eve girerek Asya’ya saldırdı. Final sahnesinde gerçekleşen bu olay izleyiciyi meraklandırdı. Aya’ya saldıranın Volkan olduğu düşüncesi de akıllardan silindi çünkü Volkan o saatlerde oğlu Ali ile birlikteydi.

İzleyici bu saldırıyı Volkan’ın yaptırdığını düşünüyor. Bu işi Nil’in sevgilisi Selçuk’a yaptırmış olma ihtimali var. Volkan’ın yanı sıra bu işi Gönül’ün yaptırdığını düşünen bir kesim de var ama bu durum onun işine yaramaz. Çünkü Volkan bu nedenle daha çok Asya ve oğlunun yanında durur. Akıllara gelen diğer isim ise Haluk. Asya’ya kimin saldırdığını net olarak bilmiyoruz ama dizinin orijinal yapımında bunu yaptıran Haluk’un adamı idi.

Bunun yanı sıra dizinin orijinalinde başka bir ayrıntı var. Turgay aslında lanse edildiği gibi birisi değil ve Haluk’un adamı. Tabi bu durum orijinal senaryo ile ilgili. Senarist orijinal senaryonun yolundan giderse ilerde bunlarla karşılaşacağız.

Final sahnesinde Asya’nın saldırganın kafasına vazo ile vurması sonucu saldırganın ölüp ölmediği merak konusu oldu.



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:32
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanalDCansuDere
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