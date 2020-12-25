Sadakatsiz Asya’ya kim saldırdı?

23 Aralık Çarşamba günü son bölümü ile ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin final sahnesinde Asya yüzü maskeli biri tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan eve girmeden önce öncelikle kamera sistemini devre dışı bırakmıştır. Ardından eve girerek Asya’ya saldırdı. Final sahnesinde gerçekleşen bu olay izleyiciyi meraklandırdı. Aya’ya saldıranın Volkan olduğu düşüncesi de akıllardan silindi çünkü Volkan o saatlerde oğlu Ali ile birlikteydi.
Bunun yanı sıra dizinin orijinalinde başka bir ayrıntı var. Turgay aslında lanse edildiği gibi birisi değil ve Haluk’un adamı. Tabi bu durum orijinal senaryo ile ilgili. Senarist orijinal senaryonun yolundan giderse ilerde bunlarla karşılaşacağız.
Final sahnesinde Asya’nın saldırganın kafasına vazo ile vurması sonucu saldırganın ölüp ölmediği merak konusu oldu.