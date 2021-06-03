Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

Kanal D’nin sevilen yapımları arasında yer alan Sadakatsiz 31. bölümü ile sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi önemli isimler yer alıyor. Sezon finali dizinin izleyici kitlesi tarafından oldukça merak ediliyor.
Asya ile Derin ölecek mi?
Sezon finali fragmanında Asya ve Derin’in bulundukları araba uçurumun kenarında kalıyor ve aşağı doğru kaymaya başlıyor. Bu sahneleri gören izleyiciler ise Asya ve Derin’in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.
Sevilen dizi 2 Haziran Çarşamba akşamı 31. bölümü ile sezon finali yapacak. Yeni sezonun ise Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.
Son Güncelleme: 03.06.2021 13:52