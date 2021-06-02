Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda diziden ayrılıyor mu?

Kanal D’nin sevilen yapımları arasında yer alan Sadakatsiz 31. bölümü ile sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi önemli isimler yer alıyor. Sezon finali dizinin izleyici kitlesi tarafından oldukça merak ediliyor.

Asya ile Derin ölecek mi?

Dizinin yeni bölümünde Asya ve Derin’in aralarındaki hesaplaşma kimsenin beklemediği bir yola çıkıyor. Asya’nın kullandığı araba uçurumun dibinde kalıyor ve yavaş yavaş aşağıya kayıyor. Yaşanan bu sahne Asya ve Derin’in ortak kaderi oluyor.

Sezon finali fragmanında Asya ve Derin’in bulundukları araba uçurumun kenarında kalıyor ve aşağı doğru kaymaya başlıyor. Bu sahneleri gören izleyiciler ise Asya ve Derin’in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.

Sevilen dizi 2 Haziran Çarşamba akşamı 31. bölümü ile sezon finali yapacak. Yeni sezonun ise Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.