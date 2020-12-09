İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Sadakatsiz Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Sadakatsiz Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 09.12.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Sadakatsiz Dizisi Asya Karakteri

7 Ekim itibarı ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına giren Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteri başarılı ve işinde çok iyi bir doktor. Dizide Caner Sindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri ile evli olan Asya'nın Ali adında bir çocuğu var. Uzun ve mutlu evlilikleri, Asya'nın kocası Volkan'ın fularında uzun sarı saçları bulması hayatlarını değiştirecek.

Cansu Dere Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran güzel oyuncumuzun gerçek adı Cansu Dere'dir. 14 Ekim 1980'de başkentimiz Ankara'da doğdu. Üniversite öncesi eğitimini İzmir'de tamamlayan oyuncumuz daha sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde okudu.

Sadakatsiz dizisi Asya rolüyle ekranlarda yer alan Cansu Dere 1.76 boyunda ve 50 kg. Terazi burcu olan oyuncumuz birden fazla dizi ve filmde rol almıştır.

Cansu Dere Rol Aldığı Diziler

2004 – Metro Palas (Nazan)

2005 – Alacakaranlık (Irmak)

2005 – Avrupa Yakası

2005 – Güz Yangını (Ceylan)

2006 – Sıla (Sıla)

2009 – Ezel (Eyşan)

2010 – Altın Kızlar (Ceylan)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Firuze)

2016 – Anne (Zeynep)

2018 – Şahsiyet (Nevra)

2020 – Sadakatsiz (Asya)

Sadakatsiz Dizisi Asya Kıyafetleri

7 Ekim'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Asyalı karakteri güzelliği ve kostümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Asya olarak ekranlarda göreceğimiz Cansu Dere, birbirinden şık ve çekici kıyafet ve elbiselerle dizide boy gösterecek. İlk bölüm fragmanından da açıkça görüleceği üzere dizinin giyim yöneticisi Onur Becerik modaya uygun tasarımlar ve giysiler seçecek gibi duruyor.



Son Güncelleme: 09.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AsyaCansu DereDiziSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Asya kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansu Dere kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Derin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sezen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Pelin Abay hakkında bilgiler
Benim Adım Melek dizisi Aslı kimdir? Sinem Karel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
E-Devlet Mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama
Kolonya fiyatları ne kadar oldu? 2020 limon kolonyası fiyatları ne kadar
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Ziraat Bankası çiftçilere sıfır faizli 50 bin lira kredi kampanyası
Doğalgaz tasarrufulu ve güvenli nasıl kullanılır?
3 Bankadan anında onaylı gelir belgesiz 10 Bin TL acil nakit kredi kampanyası
Sicili bozuk olana kredi çıkar mı? 2020 Sicili bozuk olanlara kredi yapılandırma müjdesi
Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada civciv görmenin tabirleri ve yorumları
ŞOK Market 16 Aralık 2020 indirimli ürünler kampanya broşürü

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.