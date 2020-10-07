İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere’nin yer aldığı diziler

Türkiye basınında yankı uyandıran Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere’nin yer aldığı diziler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Sadakatsiz Asya kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere’nin yer aldığı diziler
Takip Et:

Sadakatsiz Dizisi Asya Karakteri

7 Ekim itibarı ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına giren Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteri başarılı ve işinde çok iyi bir doktor. Dizide Caner Sindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri ile evli olan Asya'nın Ali adında bir çocuğu var. Uzun ve mutlu evlilikleri, Asya'nın kocası Volkan'ın fularında uzun sarı saçları bulması hayatlarını değiştirecek.

Cansu Dere Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran güzel oyuncumuzun gerçek adı Cansu Dere'dir. 14 Ekim 1980'de başkentimiz Ankara'da doğdu. Üniversite öncesi eğitimini İzmir'de tamamlayan oyuncumuz daha sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde okudu.

Sadakatsiz dizisi Asya rolüyle ekranlarda yer alan Cansu Dere 1.76 boyunda ve 50 kg. Terazi burcu olan oyuncumuz birden fazla dizi ve filmde rol almıştır.

Cansu Dere Rol Aldığı Diziler

2004 – Metro Palas (Nazan)

2005 – Alacakaranlık (Irmak)

2005 – Avrupa Yakası


2005 – Güz Yangını (Ceylan)

2006 – Sıla (Sıla)

2009 – Ezel (Eyşan)

2010 – Altın Kızlar (Ceylan)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Firuze)

2016 – Anne (Zeynep)

2018 – Şahsiyet (Nevra)

2020 – Sadakatsiz (Asya)

Sadakatsiz Dizisi Asya Kıyafetleri

7 Ekim'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Asyalı karakteri güzelliği ve kostümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Asya olarak ekranlarda göreceğimiz Cansu Dere, birbirinden şık ve çekici kıyafet ve elbiselerle dizide boy gösterecek. İlk bölüm fragmanından da açıkça görüleceği üzere dizinin giyim yöneticisi Onur Becerik modaya uygun tasarımlar ve giysiler seçecek gibi duruyor.



Son Güncelleme: 07.10.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AsyaCansu DereDiziSadakatsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Efe karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru kimdir?
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine Bahtiyar Engin hayat veriyor
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Erkan Avcı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere’nin yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi Derin kimdir? Melis Sezen
Sadakatsiz dizisi Mert kimdir? Eren Vurdem kimdir?
Sadakatsiz dizisine Bahar karakterini Yeliz Kuvancı canlandırıyor
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Her Yerde Sen Alara Kimdir? Gerçek adı nedir? Eylül Su Sapan Hakkında bilgiler!
iOS 13.5 ne zaman çıkacak? Yeni iOS 13.5 özellikleri ile ilgili bilgiler
Afili Aşk dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapattırılır?
Altın hesabı nedir? Bankadan altın hesabı nasıl açılır?
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
Mucize Doktor yeni sezonda ki Akın ve Annesi kimdir?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2020 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
Kefilsiz krediyi hangi bankalar vermektedir? Kefilsiz kredi nasıl alınır?
Arka Sokaklar yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.