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Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 4 Kasım 2020 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:15
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Sadakatsiz Dizisi Asya Karakteri

7 Ekim itibarı ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına giren Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteri başarılı ve işinde çok iyi bir doktor. Dizide Caner Sindoruk'un canlandırdığı Volkan karakteri ile evli olan Asya'nın Ali adında bir çocuğu var. Uzun ve mutlu evlilikleri, Asya'nın kocası Volkan'ın fularında uzun sarı saçları bulması hayatlarını değiştirecek.

Cansu Dere Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran güzel oyuncumuzun gerçek adı Cansu Dere'dir. 14 Ekim 1980'de başkentimiz Ankara'da doğdu. Üniversite öncesi eğitimini İzmir'de tamamlayan oyuncumuz daha sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde okudu.

Sadakatsiz dizisi Asya rolüyle ekranlarda yer alan Cansu Dere 1.76 boyunda ve 50 kg. Terazi burcu olan oyuncumuz birden fazla dizi ve filmde rol almıştır.

Cansu Dere Rol Aldığı Diziler

2004 – Metro Palas (Nazan)

2005 – Alacakaranlık (Irmak)

2005 – Avrupa Yakası


2005 – Güz Yangını (Ceylan)

2006 – Sıla (Sıla)

2009 – Ezel (Eyşan)

2010 – Altın Kızlar (Ceylan)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Firuze)

2016 – Anne (Zeynep)

2018 – Şahsiyet (Nevra)

2020 – Sadakatsiz (Asya)

Sadakatsiz Dizisi Asya Kıyafetleri

7 Ekim'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinin Asyalı karakteri güzelliği ve kostümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Asya olarak ekranlarda göreceğimiz Cansu Dere, birbirinden şık ve çekici kıyafet ve elbiselerle dizide boy gösterecek. İlk bölüm fragmanından da açıkça görüleceği üzere dizinin giyim yöneticisi Onur Becerik modaya uygun tasarımlar ve giysiler seçecek gibi duruyor.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
AsyaCansu DereDiziSadakatsiz
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