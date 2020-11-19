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Sadakatsiz Asya burnu estetik mi? Cansu Dere estetikleri neler?

Sadakatsiz dizisinin Asya karakteri olan Cansu Dere'nin burnunun estetik olup olmadığı hayranları tarafından merak edilmektedir. Cansu Dere'nin burnu estetikli mi? Cansu Dere estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda açıklama yaptı mı?

19 Kasım 2020 Perşembe 21:53
Sadakatsiz Asya burnu estetik mi? Cansu Dere estetikleri neler?
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Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Cansu Dere’nin bununun estetikli olup olmadığı izleyiciler tarafından merak konusu olmuştur. Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine akıllarda yer edecek şekilde rolünü canlandıran Cansu Dere’nin bununun estetik olup olmadığı merak edilmektedir. Cansu Dere, kırklı yaşlarında ekranlara yeniden dönmüştür.

Cansu Dere Bununa Estetik Mi Yaptırdı?

Geçmiş dönemlerde Ezel’in Eyşan’ı olarak rol alan güzel oyuncu şimdi Sadakatsiz dizisiyle sevenleriyle buluşuyor. Dizide Asya karakteriyle ekranlara döndüğünden bu yana estetik dedikoduları dolaşmaktadır. Vatandaşlar tarafından Cansu Dere’nin bununun estetik olup olmadığı merak ediliyor.  

Güzel oyuncu ekranlara dönmek için hazırlanırken kameralara makyajsız olarak yakalanmıştır. Cansu Dere geçtiğimiz günlerde bir AVM’ de gezerken görüntülendi.


Cansu Dere Estetik İddiasına Ne Dedi?

 Makyajsız hali sosyal mecralarda gündem haline gelen Dere, bununun estetik olup olmadığı sorusunun sorulmasına neden olan fotoğraflara herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere ekranlara dönmesiyle birlikte bununa estetik yaptırıp yaptırmadığı herkes tarafından merak edilmektedir.

Burun Estetiği Yaptırdı Mı?

Kenan İmirzalıoğlu ile oynadığı Ezel dizisinde hayat verdiği Eyşan karakteriyle adeta bir kült halini alan Cansu Dere’nin bunu her zaman popüler olmuştur. Cansu Dere’nin bunu kusursuz güzelliğini taçlandırıyordu. Burun estetiği yaptırıp yaptırmadığı meçhul olan Cansu Dere bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bunu yüzünde çok iyi durduğundan ve ölçülü olan Cansu Dere’nin estetikli olup olmadığı yıllardır tartışılan bir konu olarak kalmaktadır.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 21:53
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Anahtar Kelimeler:
Cansu DereEyşanSadakatsizEstetikGüzel Oyuncu
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