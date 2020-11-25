Sadakatsiz Ali öldü mü? Sadakatsiz Alp Akar diziden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının sezona iddialı bir giriş yapan dizisi Sadakatsiz’de sular durulmuyor. Asya, oğlu Ali’yi uçuruma götürdü. Volkan ise Asya’nın oğullarını öldüreceği düşüncesine kapıldı. Ancak Asya’nın intikam planı devam ediyordu.

Sadakatsiz Ali öldü mü?

Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan’ın oğlu Ali ölmeyecek. Asya, Volkan’ın oğullarının öldüğünü düşünmesini sağlayarak kendisine şiddet uygulatır. Ali ise babasının annesine şiddet uyguladığı anlara tanık olur ve babasından nefret ederek annesiyle yaşamayı seçer.