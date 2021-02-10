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Sadakatsiz Ali diziden ayrıldı mı, neden yok? Alp Akar Sadakatsiz dizisinden neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde önemli bir isim ayrılıyor. Sadakatsiz dizisinde Ali karakteri diziden ayrılıyor. Pek çok seyirci, yaşanan bu ayrılık sonrasında neden böyle bir kararın alındığını merak etmeye başladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:32
Sadakatsiz Ali diziden ayrıldı mı, neden yok? Alp Akar Sadakatsiz dizisinden neden ayrıldı?
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Çarşamba akşamları ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde ayrılık rüzgarları esiyor. Sadakatsiz dizisinde Ali karakterinin ayrılacağına dair birçok söylentiler ortalıkta dolanmaktadır. Sadakatsiz dizisinin hayranları bu haberi büyük bir merakla araştırmaya başladı.

Sadakatsiz Ali Diziden Çıktı Mı?

Drama ve psikolojik gerilim olan Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin en sevilen karakterlerinden Ali karakterinin ayrılacağı düşünülüyor. Sadakatsiz dizisinin hayranları için kötü haber olsa bile maalesef Ali karakteri birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak.

Sadakatsiz Ali Neden Ayrıldı?

Ali karakteri anne ve babasının ayrılmasından çok yorulmuştu. Psikolojisi bozulan Ali kötü davranışlarda bulunmaya başladı. Ali'nin annesi Asya, arkadaşlarıyla sürekli tartışan ve zaman zaman okulda eşyalarını çalan Ali’yi annesi ele vermiştir. Ali, annesine kin besledi ve babasıyla yaşamaya başladı. Annesi psikolojik tedaviye ihtiyacı olan Ali'yi bir psikoloğa götürdü. Ancak, Ali'nin hastalığı şiddetli olduğu için, Ali büyük olasılıkla ailesinden bir süre ayrı kalacak ve başka yerde tedavi görecek. Bu nedenle Ali'yi bir süre ekranlarda görmeyeceğiz.

Sadakatsiz Ali Geri Gelecek Mi?

Bir süre psikolojik terapiye giden Ali'yi görmeyeceğiz. Ancak Ali'nin tedavisi tamamlandıktan sonra ailesine dönmesi bekleniyor. Ali'nin dönüp dönmeyeceğine dair son ve net bir açıklama henüz yapılmamıştır. Ali'nin diziye geri döneceğini düşünüyoruz.

Sadakatsiz Ali Karakteri

Ali, Asya ve Volkan'ın tek evladıdır. Ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanan ve derslerine ilgi duyan bir çocuktur. Ebeveynlerinin ayrılması karşısında şok olmuştur. Başlangıçta annesinin yanında kalan Ali'nin çeşitli sorunları vardır. Arkadaşları ile arası bozuldu ve hırsızlık yapmaya başladı. Bir başka hırsızlığı önlemek için elinden gelen her şeyi yapan Asya, çabaları sonucunda oğlunu kendinden uzaklaştırdı ve Ali, babası Volkan ile yaşamaya gitmiştir.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizDiziAliAsyaKanal D
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