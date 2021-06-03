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Sadakatsiz 32. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Kanal D

Basının ve okurların dikkatini çeken Sadakatsiz 32. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Kanal D başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 03.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:30
Sadakatsiz 32. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Kanal D
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Sadakatsiz 32.bölüm fragmanı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının bu sezona damga vuran dizisi Sadakatsiz her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Son bölümü çok beğenilen dizinin yeni bölüm fragmanı izle Sadakatsiz Kanal D yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Sadakatsiz 31.bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in yer aldığı Sadakatsiz 32.bölüm yeni sezonda Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Sadakatsiz 32.bölüm fragmanı

Sadakatsiz 32.bölüm fragmanı izle ile heyecan önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 32.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz 31.bölümüyle sezon arası verdi. Dizi yeni sezonda yeniden ekranlara olacak.

Dizinin sevenleri her hafta Sadakatsiz bu hafta yayınlanacak mı, Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Kanal D yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Sadakatsiz Çarşamba günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Sadakatsiz son bölümde ne oldu?

Asya ve Derin’in bulunmasının ardından Volkan’ı yeni bir çıkmaz bekler. Derin yaptıklarıyla yüzleşece ancak evliliğinden vazgeçmek istemeyen Derin farklı planlar içindedir. Asya ise olanların ardından kendisini her şeyden uzaklaştırmak isteyecek.

Derin’den sonra Asya’nın kaybolmasının ardından Gönül aldığı haberle sarsılır. Soruşturmada elde edilen yeni bilgiler Asya ve Derin’in bulunmasına yardımcı olacaktır.

Sadakatsiz yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Sadakatsiz konusu ne?

Başarılı bir doktor olan Asya, kocası Volkan ve oğlu Ali ile mutlu bir evliliğe sahiptir. Ancak bu mutlu aile Volkan’ın Asya’yı aldatmasıyla son bulur. Asya Volkan’ın kendisini aldattığı fark ettikten sonra yıllardır süren mutlu ailesi ve kendisini sevdiğini sandığı kocası Volkan’ı sorgulamaktadır. Asya bugüne kadar saf ve temiz bir şekilde sürdürdüğü bu ilişkide kaybeden taraf olmamak için bir karar alır ve sert ve acımasız biri olarak hayatına devam eder. Volkan Asya ve Derin üçlüsü arasında gerilim her geçen gün artarken, Volkan Derin’i seçmiştir. Ancak Volkan zamanla bu seçimini de sorgular ve Asya’yı düşünmektedir. Volkan’ın Asya ve Derin arasında kalması işleri daha da çıkmaza sokacaktır.

Sadakatsiz oyuncuları kim?

Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. Dizide bu isimlerin yanı sıra;

Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Emir Tarık Tekin, Gözde Seda Altuner, Alp Akar, Özge Özder ve Burak Sergen gibi başarılı isimler yer almaktadır.

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ’ın Sületmanpaşa ilçesinde çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul’un yerine pandemi nedeniyle daha sakin bir yer olan Tekirdağ’da gerçekleştirilmektedir.



Son Güncelleme: 03.06.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DFragmanSadakatsiz
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