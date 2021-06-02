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Sadakatsiz 31. bölüm full izle! Sadakatsiz son bölüm tek parça Kanal D 2 Haziran 2021

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Sadakatsiz 31. bölüm full izle! Sadakatsiz son bölüm tek parça Kanal D 2 Haziran 2021 haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:34
Sadakatsiz 31. bölüm full izle! Sadakatsiz son bölüm tek parça Kanal D 2 Haziran 2021
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Sadakatsiz 31.bölüm izle, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Son bölüm çok beğenilen Sadakatsiz yeni bölüm canlı yayın merakla bekleniyor.

Yeni sezonun reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarından 30.bölüm sezon finali canlı yayın tek parça olarak yayınlanacak.

Sadakatsiz 31.bölüm izle 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Sadakatsiz 31.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Sadakatsiz 31.bölüm özet

Asya ve Derin’in bulunmasının ardından Volkan’ı yeni bir çıkmaz bekler. Derin yaptıklarıyla yüzleşecek ancak evliliğinden vazgeçmek istemeyen Derin farklı planlar içindedir. Asya ise olanların ardından kendisini her şeyden uzaklaştırmak isteyecek.

Derin’den sonra Asya’nın kaybolmasının ardından Gönül aldığı haberle sarsılır. Soruşturmada elde edilen yeni bilgiler Asya ve Derin’in bulunmasına yardımcı olacaktır.

Sadakatsiz son bölümde ne oldu?

Asya ve Derin’in bulunmasının ardından olaylar duruluyor. Ancak Asya ve Derin’in bulunması Volkan’ı başka bir çıkmaza daha sürükler. Derin yaptığı planın sonuçlarına katlanacaktır ancak Derin evliliğinden kolay kolay vazgeçmeyecektir.

Asya olanların ardından yeni kararlar alacaktır. Bu kararlar her şeyi değiştirecek. Volkan ise yaşanan olayların ardından ne yapacağını bilemez. Asya, Derin ve Volkan bir kez daha karşı karşıya kalacaktır.

Sadakatsiz konusu ne?

Başarılı bir doktor olan Asya, kocası Volkan ve oğlu Ali ile mutlu bir evliliğe sahiptir. Ancak bu mutlu aile Volkan’ın Asya’yı aldatmasıyla son bulur. Asya Volkan’ın kendisini aldattığı fark ettikten sonra yıllardır süren mutlu ailesi ve kendisini sevdiğini sandığı kocası Volkan’ı sorgulamaktadır. Asya bugüne kadar saf ve temiz bir şekilde sürdürdüğü bu ilişkide kaybeden taraf olmamak için bir karar alır ve sert ve acımasız biri olarak hayatına devam eder. Volkan Asya ve Derin üçlüsü arasında gerilim her geçen gün artarken, Volkan Derin’i seçmiştir. Ancak Volkan zamanla bu seçimini de sorgular ve Asya’yı düşünmektedir. Volkan’ın Asya ve Derin arasında kalması işleri daha da çıkmaza sokacaktır.

Sadakatsiz oyuncuları kim?

Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. Dizide bu isimlerin yanı sıra;

Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Emir Tarık Tekin, Gözde Seda Altuner, Alp Akar, Özge Özder ve Burak Sergen gibi başarılı isimler yer almaktadır.

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ’ın Sületmanpaşa ilçesinde çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul’un yerine pandemi nedeniyle daha sakin bir yer olan Tekirdağ’da gerçekleştirilmektedir.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Dizinin 31.yeni bölümü 2 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz son bölümü bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Sadakatsiz yeni bölüm 2 Haziran 2021 Çarşamba saat 20:00 full izle canlı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 02.06.2021 23:34
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DSadakatsiz
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