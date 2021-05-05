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Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D

Sadakatsiz son bölümüyle çok beğenildi. Son bölümün ardından Sadakatsiz 29.böüm fragmanı gündem oldu. İzleyiciler Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı izle, 12 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm özetini araştırmaya başladı. Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı yayınlandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:20
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
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Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının bu sezona damga vuran dizisi Sadakatsiz her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Son bölümü çok beğenilen dizinin yeni bölüm fragmanı izle Sadakatsiz Kanal D yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in yer aldığı Sadakatsiz 29.bölüm 12 Mayıs Çarşamba günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı

Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı izle ile heyecan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta Sadakatsiz bu hafta yayınlanacak mı, Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Kanal D yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Sadakatsiz Çarşamba günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Sadakatsiz son bölümde ne oldu?

Asya ve Derin’in bulunmasının ardından olaylar duruluyor. Ancak Asya ve Derin’in bulunması Volkan’ı başka bir çıkmaza daha sürükler. Derin yaptığı planın sonuçlarına katlanacaktır ancak Derin evliliğinden kolay kolay vazgeçmeyecektir.

Asya olanların ardından yeni kararlar alacaktır. Bu kararlar her şeyi değiştirecek. Volkan ise yaşanan olayların ardından ne yapacağını bilemez. Asya, Derin ve Volkan bir kez daha karşı karşıya kalacaktır.

Sadakatsiz konusu ne?

Başarılı bir doktor olan Asya, kocası Volkan ve oğlu Ali ile mutlu bir evliliğe sahiptir. Ancak bu mutlu aile Volkan’ın Asya’yı aldatmasıyla son bulur. Asya Volkan’ın kendisini aldattığı fark ettikten sonra yıllardır süren mutlu ailesi ve kendisini sevdiğini sandığı kocası Volkan’ı sorgulamaktadır. Asya bugüne kadar saf ve temiz bir şekilde sürdürdüğü bu ilişkide kaybeden taraf olmamak için bir karar alır ve sert ve acımasız biri olarak hayatına devam eder. Volkan Asya ve Derin üçlüsü arasında gerilim her geçen gün artarken, Volkan Derin’i seçmiştir. Ancak Volkan zamanla bu seçimini de sorgular ve Asya’yı düşünmektedir. Volkan’ın Asya ve Derin arasında kalması işleri daha da çıkmaza sokacaktır.

Sadakatsiz oyuncuları kim?

Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. Dizide bu isimlerin yanı sıra;

Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Emir Tarık Tekin, Gözde Seda Altuner, Alp Akar, Özge Özder ve Burak Sergen gibi başarılı isimler yer almaktadır.

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ’ın Sületmanpaşa ilçesinde çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul’un yerine pandemi nedeniyle daha sakin bir yer olan Tekirdağ’da gerçekleştirilmektedir.





Son Güncelleme: 05.05.2021 23:20
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SadakatsizFragmanKanal D
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