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Sadakatsiz 29. Bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı izle!

Kanal D’ nin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz son zamanlarda ne kadar tahlisiz olaylar yaşadıysa da son hızla devamlılığını sürdürüyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin yer aldığı dizinin yeni fragmanının güncel olarak yayınlandı. Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? detaylar haberimizde...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:21
Sadakatsiz 29. Bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı izle!
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Çarşamba akşamları Kanal’D  ekranlarını süsleyen sadakatsiz dizisi usta oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla izleyiciyi kendisine çekiyor. Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Dizide Burak Sergenin yaşamış olduğu sağlık sorunu nedeniyle hayranlarını bir hayli üzmüş. Ardından da dizi setinde covid-19 vakası görülmesiyle diziye bir hafta ara verilmişti. Sadakatsiz 29. Bölüm fragmanı yayınlamasıyla dizi tüm heyecanı ve gizemiyle kaldığı yerden devam ediyor.

Son bölümde neler oldu?

Asya ve Derin’nin bir araya gelmesi Volkanı tekrar bir aşk üçgenine sürüklediği gözle görülmektedir. Derin’nin planı suya düşmek üzeredir. Köşeye sıkışmış olan Derin’in tek gücü elindeki evliliğidir. Ve hiçte vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın neye karar vermesi ekran karşısındaki izleyicide merak uyandırmaktadır. Olaylar gitgide kızışırken volkan yeni kararlar vermeye başlar. Yeni bölüm heyecanla beklenmektedir.

29. BÖLÜM FRAGMANI:





Son Güncelleme: 10.05.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
KanalDSakatsizCansuDereCanerCindorukçarşambaAsyaDerinBuraksergen
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