İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz bir hafta aradan sonra 27.yeni bölümüyle 28 Nisan Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Sadakatsiz son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 01:09
Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz 27.yeni bölümüyle 28 Nisan Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Geçen hafta dizi setinde artan korona vakaları nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Sadakatsiz 27.bölüm

Dizide son olarak Derin kaçırılmıştı. Derin’in kaçırılmasının şoku herkesin üzerindeyken şimdi de Asya kayıplara karışıyor. Asya’nın da kaçırıldığı ortaya çıktı ve işler iyiye birbirine girdi. Asya, Derin’e yardım etmek isterken karşısında Faruk’u buluyor. Faruk sinirlenir ve elindeki silahı Asya’ya zarar verdiğini sandığı Derin’e uzatır. Faruk’un tetiği çekip çekmeyeceği ise bu akşam belli olacak.

Sadakatsiz ne zaman?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sadakatsiz dizisi geçen hafta yayınlanmayınca gündem olmuştu. Dizinin yapımcısı Med Yapım dizide koronavirüs vakalarının olması nedeniyle çekimlere bir hafta ara verildiğini, ayrıca rahatsızlanan oyunculardan Melis Sezen’in evinde istirahat etmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümün yayınlanacağı da bildirilmişti. Kanal D’nin yayın akışında da Sadakatsiz dizisine yer verildi. Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Sadakatsiz 27.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 29.04.2021 01:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizKanal DCanlı İzleDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
TV yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Benim Adım Melek 63. bölüm TRT 1 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
Benim Adım Melek 63. bölüm TRT 1 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda dizisinde sürpriz isim. Melisa Aslı Pamuk!
Kırmızı Oda dizisinde sürpriz isim. Melisa Aslı Pamuk!
Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?
Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Nisan 2021 Perşembe
Seksenler dizisi Gülden (Ayşe Tolga) kimdir?
Wordpress siteler için olmazsa olmaz eklentiler
Rüyada para alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada para alma görmenin anlamları ve yorumları
TV yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Altın ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 29 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Şok Ramazan bayramı şekeri ve çikolata fiyatları 2021
A 101 Market 29 Nisan 2021 Perşembe Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler kataloğu
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı!
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
TV 8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
30 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Nisan Cuma at yarışı programı
2021 kira yardımı nasıl alınır, başvuru için şartlar neler? e-Devlet 960 TL kira yardımı başvurusu
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.