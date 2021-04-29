Sadakatsiz 27. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz 27.yeni bölümüyle 28 Nisan Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Geçen hafta dizi setinde artan korona vakaları nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Sadakatsiz 27.bölüm

Dizide son olarak Derin kaçırılmıştı. Derin’in kaçırılmasının şoku herkesin üzerindeyken şimdi de Asya kayıplara karışıyor. Asya’nın da kaçırıldığı ortaya çıktı ve işler iyiye birbirine girdi. Asya, Derin’e yardım etmek isterken karşısında Faruk’u buluyor. Faruk sinirlenir ve elindeki silahı Asya’ya zarar verdiğini sandığı Derin’e uzatır. Faruk’un tetiği çekip çekmeyeceği ise bu akşam belli olacak.

Sadakatsiz ne zaman?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sadakatsiz dizisi geçen hafta yayınlanmayınca gündem olmuştu. Dizinin yapımcısı Med Yapım dizide koronavirüs vakalarının olması nedeniyle çekimlere bir hafta ara verildiğini, ayrıca rahatsızlanan oyunculardan Melis Sezen’in evinde istirahat etmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümün yayınlanacağı da bildirilmişti. Kanal D’nin yayın akışında da Sadakatsiz dizisine yer verildi. Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Sadakatsiz 27.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.